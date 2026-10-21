В Кейптауне умерла художница Ловелл Фридман — Daily Maverick

Керамическая скульпторка, художница-мозаичистка, активистка и гуманитарная деятельница Ловелл Фридман неожиданно умерла в Кейптауне, ЮАР, 11 октября 2026 года в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Daily Maverick. Фридман родилась 17 февраля 1963 года в Кейптауне и выросла в районе Ораньезихт, где жила в доме, принадлежавшем ее семье на протяжении четырех поколений.

Мозаики для города и сообществ

Фридман получила образование скульптора в Школе изящных искусств Майклиса Кейптаунского университета и окончила магистратуру по керамической скульптуре с отличием. Она преподавала в Cape Technikon и Community Arts Project, а также обучала художников-мозаичистов, многие из которых позднее начали собственные творческие проекты.

Среди ее работ — 150-сантиметровая мозаичная скульптура Mother Courage для детской площадки больницы Red Cross War Memorial Children’s Hospital в Моубрее, керамическое панно для исследовательского подразделения здоровья подростков и молодежи при этой больнице и мозаика возле учебного центра факультета медицинских наук Кейптаунского университета. В 2012 году почтовое ведомство ЮАР выпустило марку с ее мозаичным дизайном к столетию медицинской школы университета. Работа была посвящена борьбе за жизнь и ее утверждению для человека, живущего с ВИЧ.

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Память в публичном пространстве

Вместе с художницей Лиорой Льюис Фридман создала работу We Are Still Here в пешеходной зоне Longmarket возле Центральной библиотеки Кейптауна. Она увековечивает память примерно 7 тысяч детей, которых в 1841–1921 годах объявляли нуждающимися в Cape Government Gazette. Если после публикации объявлений никто не заявлял о них и не поддерживал их, детей могли отдавать в подневольный наем.

Для станции Mill Street городской системы скоростных автобусов Фридман и художники-мозаичисты, прошедшие обучение через Community Mosaic Project, создали городскую мебель в виде керамическо-мозаичной реки. Работа отсылает к Camissa — сети источников и ручьев, которые когда-то текли от Столовой горы к морю, а теперь проходят по каналам под городом.

Фридман также сотрудничала с организацией BRAVE Rock Girl, которая создает безопасные пространства для девочек и женщин. В 2025 году она вместе с молодыми участницами проекта Daring Disa создала скамью возле нижней станции канатной дороги на Столовую гору. Одной из ее поздних работ стала мозаика для Tahara House на еврейском кладбище в Пайнлендсе, открытая в мае 2024 года.

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