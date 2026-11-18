В Германии сильные ливни и штормовой ветер вызвали многочисленные выезды полиции и пожарно-спасательных служб. В районе Кёльна пожарная служба сообщила о подтопленных улицах, поваленных деревьях и повреждённых крышах. Незадолго до полуночи во вторник там были задействованы около 253 сотрудников экстренных служб и 55 единиц техники, сообщает Tagesschau.

Непогода на западе Германии

Особенно пострадала земля Северный Рейн — Вестфалия, где прошли интенсивные дожди, а местами фиксировались сильные порывы ветра. В Ольпе были повреждены несколько крыш. О поваленных деревьях также сообщали из многих других городов земли.

Во Фройденштадте в Шварцвальде за 24 часа выпало 52 литра осадков на квадратный метр. Для Шварцвальда объявили предупреждение о сильных продолжительных дождях, а на вершинах Гарца возможны ураганные порывы ветра. Официальные предупреждения о сильных штормовых порывах днём действовали почти по всей стране.

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Поваленные деревья заблокировали пути

В Баден-Вюртемберге, по имеющимся данным, значительного ущерба не зафиксировали, однако полиция неоднократно выезжала из-за непогоды. В районе управления полиции Пфорцхайма правоохранители более 30 раз реагировали на сообщения о поваленных деревьях и строительных ограждениях. Возле Биркенфельда в округе Энц дерево упало на автомобиль, водитель получил лёгкие травмы.

В Штутгарте утром временно перекрывали одну из улиц в западной части города, которую затопило водой. В Тюрингии поваленное ветром дерево упало на железнодорожные пути между Эрфуртом и Нордхаузеном. По данным Deutsche Bahn, участок был заблокирован несколько часов.

Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни в Германии сохранятся продолжительные дожди и штормовые порывы ветра. Причиной являются несколько циклонов, которые приносят с запада влажные воздушные массы.

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