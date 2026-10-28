В австралийском городе Кемпси 19-летней женщине предъявили обвинение по делу о предполагаемом уничтожении общественной рождественской елки, которая сгорела 3 декабря 2025 года. Дерево было установлено в центре города на Среднем Северном побережье штата Новый Южный Уэльс.

Обвинение после расследования

Как сообщает ABC News, во вторник полиция предъявила женщине обвинение в уничтожении имущества с применением огня. Она должна предстать перед местным судом Кемпси 19 ноября.

Детектив-инспектор Марк Роджерс заявил, что расследование было длительным и масштабным и включало изучение записей камер видеонаблюдения. По его словам, елка много значила для общины Кемпси. Полиция также стремится поговорить с другими людьми, которые, по мнению правоохранителей, могли присутствовать во время инцидента.

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Город готовит новую елку

Мэр графства Кемпси Кинне Ринг сообщила, что совет планирует установить новую елку в центральном деловом районе города в течение ближайших нескольких недель. Она отметила, что после пожара община была расстроена, в том числе дети.

После того как елка сгорела, жители украсили уцелевший металлический каркас мишурой и елочными игрушками. Совет также потерял запасные украшения во время наводнений в мае 2025 года. По словам Ринг, жители и дальше будут участвовать в оформлении праздничной инсталляции, но уже на новом зеленом дереве.

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