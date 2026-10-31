В Кении 57% объектов, проверенных с 1 июля 2025 года по 2 апреля 2026 года, не соответствовали строительным требованиям и находились под угрозой обрушения. Об этом говорится в отчете Государственного департамента общественных работ, представленном парламенту, сообщает Nation Kenya.

Из 21 282 оцененных объектов конструктивно безопасными признали 9264, или 43,53%. Еще 12 018 не соблюдали требования строительного законодательства.

Уровень соблюдения требований

Самый высокий уровень соответствия требованиям зафиксировали в бывшей Западной провинции — 77%: требованиям соответствовали 1183 из 1520 проверенных площадок. В регионе Маунт-Кения этот показатель составил 65%: из 1225 объектов требованиям соответствовали 807, а работы на 418 площадках были приостановлены.

В Найроби, где недавно обрушилось здание в районе Истли, полное соответствие требованиям установили на 2261 из 3908 проверенных объектов, или на 57%. Самый низкий показатель был в Северо-Восточном регионе: продолжить работы разрешили лишь на 11 из 220 площадок, тогда как на 209 стройках работы остановили. В регионе Верхний Восток требованиям соответствовали 53 из 355 объектов, или 14%.

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Причины обрушений и контроль

В отчете отмечается, что с 1996 года в стране произошло 100 обрушений зданий, а в 2026 году зафиксировали восемь таких случаев — наибольшее число на данный момент. Главной проблемой строительной отрасли названы конструктивные дефекты.

Среди причин в документе названы некачественные проекты, экономия застройщиков на бетоне и арматуре при слабых грунтах, участие нелицензированных лиц в подготовке чертежей, а также нарушения строительных технологий. В частности, подрядчики могут неправильно готовить бетонную смесь или не соблюдать требования к ее уплотнению и уходу за ней.

Национальное управление строительства Кении проверяет, в частности, регистрацию подрядчика, сертификат соответствия, наличие информационного щита с разрешениями, средств защиты и квалифицированных работников. Если объект не выполняет требования, управление должно выдать предписание о приостановке работ, а застройщику дают 14 дней на устранение нарушений. По состоянию на 31 марта 2026 года управление добилось 15 обвинительных приговоров в различных округах, однако в отчете указано, что лишь немногие расследования доходят до судебного преследования.

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