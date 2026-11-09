В Кении Национальная земельная комиссия (NLC) накопила около 7 тысяч нерассмотренных дел о законности передачи государственных земель в частную собственность. Слушания не могут начаться или продолжиться до утверждения новых процедурных правил, сообщает Nation Kenya.

Заместительница председателя NLC Джули Осого заявила, что число таких дел может вырасти до 10 тысяч к концу года, поскольку всё больше кенийцев подают обращения. По ее словам, в это число также входят незавершенные дела, слушания по которым начали предыдущие составы комиссии.

Отдельные процедуры для земельных споров

Речь идет о пересмотре предоставлений и распоряжений относительно государственных земель — процедуре, которая должна установить, были ли законными случаи перехода государственной земли в частную собственность. Эти 7 тысяч дел не включают отдельные жалобы, касающиеся исторической земельной несправедливости, для которых предусмотрен иной механизм рассмотрения.

Поправки к закону о Национальной земельной комиссии, вступившие в силу 4 ноября 2025 года, изменили положения, касающиеся обеих процедур. Обновленные правила пересмотра относятся к предоставлениям или распоряжениям государственными землями, осуществленным до 27 августа 2010 года — дня провозглашения Конституции Кении. Для рассмотрения исторической земельной несправедливости закон определяет период с 15 июня 1895 года по 27 августа 2010 года.

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Правила должны пройти парламентскую процедуру

NLC проводит общественные консультации по двум проектам нормативных актов, которые должны регулировать слушания. После завершения обсуждения комиссия планирует передать документы в парламент; они вступят в силу только после прохождения парламентской процедуры и официального опубликования.

Осого подчеркнула, что отсутствие четких процедур ранее приводило к обжалованию рассмотренных дел в судах. Закон предусматривает, что лица, заинтересованные в спорном предоставлении земли, должны получить уведомление о пересмотре, доступ к соответствующим документам и возможность быть заслушанными комиссией.

Если титул на землю был получен незаконно, NLC должна поручить земельному регистратору отозвать его. В случае нарушений при приобретении земли комиссия может принять надлежащие меры для их устранения. В то же время закон защищает добросовестных покупателей, которые приобрели землю за плату и не знали о дефекте титула.

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