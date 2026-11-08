В Кении адвокат Ньютон Арори подал в Суд по трудовым отношениям в Найроби петицию, в которой просит отменить норму о двухмесячном сроке ожидания права на оплачиваемый отпуск по болезни. Сейчас новые работники не могут получить такой отпуск до окончания двух последовательных месяцев работы.

Петиция в суд

Арори просит суд признать неконституционными законодательные положения, которые лишают вновь принятых работников права на оплачиваемое отсутствие по болезни до окончания этого срока.

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Возможные последствия

Как сообщает Nation Kenya, в случае успеха петиции работодателей могут обязать предоставлять новым работникам оплачиваемый отпуск по болезни с первого дня работы. Это потенциально распространит соответствующие выплаты на людей, которых только что приняли на работу.

В подписи к фотографии издание отмечает, что работодатель обязан организовывать работу и позволять работникам пользоваться отпуском.

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