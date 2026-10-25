В Кении 22 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Канга на трассе Момбаса—Найроби. Авария произошла утром 25 октября, когда автобус направлялся в сторону Момбасы.

Погибшие и пострадавшие

Как сообщает Nation Kenya, 18 пассажиров погибли на месте аварии. Еще четверо умерли от полученных травм во время лечения в субокружной больнице Мтито-Андеи.

Руководитель службы здравоохранения округа Макуэни Гарви Мулей сообщил, что в больнице лечат 16 пострадавших. Еще двоих пациентов направили в субокружную больницу Макинду.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование обстоятельств аварии

По словам очевидцев, столкновение произошло примерно в 7:45. Собеседник издания сообщил, что автобус прибыл с похорон в Западной Кении и направлялся в Момбасу.

Комиссар округа Макуэни Абдуллахи Халиф заявил о начале расследования обстоятельств аварии. Медицинский суперинтендант больницы Келвин Вамалва отметил, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Читай нас в