В Кении автобус врезался в грузовик — погибли 22 человека — Nation Kenya
В Кении 22 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Канга на трассе Момбаса—Найроби. Авария произошла утром 25 октября, когда автобус направлялся в сторону Момбасы.
Погибшие и пострадавшие
Как сообщает Nation Kenya, 18 пассажиров погибли на месте аварии. Еще четверо умерли от полученных травм во время лечения в субокружной больнице Мтито-Андеи.
Руководитель службы здравоохранения округа Макуэни Гарви Мулей сообщил, что в больнице лечат 16 пострадавших. Еще двоих пациентов направили в субокружную больницу Макинду.
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Расследование обстоятельств аварии
По словам очевидцев, столкновение произошло примерно в 7:45. Собеседник издания сообщил, что автобус прибыл с похорон в Западной Кении и направлялся в Момбасу.
Комиссар округа Макуэни Абдуллахи Халиф заявил о начале расследования обстоятельств аварии. Медицинский суперинтендант больницы Келвин Вамалва отметил, что пострадавшие находятся в критическом состоянии.