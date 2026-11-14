В приграничном округе Марсабит на севере Кении по меньшей мере двое кенийцев погибли от случайных пуль из-за боевых действий в соседней Эфиопии, еще 22 человека получили ранения. Около 10 тысяч жителей округа были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на губернатора Марсабита Мохамуда Али.

Обстрелы на границе

Согласно оценке, проведенной с участием правительства, в округ Марсабит также прибыли более 50 тысяч эфиопов, искавших безопасности из-за боев в районах Оромо и Сомали на юге Эфиопии.

Больше всего пострадал город Мояле, расположенный примерно в 750 километрах к северу от Найроби. Жители кенийских приграничных общин покидали дома из-за стрельбы и взрывных устройств, связанных с конфликтом. Губернатор также предупредил об опасности неразорвавшихся боеприпасов, которые падали вблизи жилых районов и общественных объектов, особенно для детей.

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Переполненные временные убежища

По словам Али, боевые действия нарушили работу школ, проведение национальных экзаменов, поставки электроэнергии и приграничную торговлю. Тысячи перемещенных семей находятся во временных убежищах или частных домах.

Али сообщил о рисках для здоровья из-за переполненности убежищ, нехватки основных лекарств, ухудшения питания и подтвержденных случаев кори и краснухи. Местные власти совместно с государственными структурами и гуманитарными организациями координируют предоставление продовольствия, воды, медицинской помощи и убежища. Губернатор призвал предоставить дополнительную международную поддержку и попросил лидеров общин не допустить мести и обострения этнической напряженности.

Насилие вспыхнуло 18 октября после спора о региональном флаге и убийства 13-летней девочки. С тех пор оно распространилось на несколько районов вдоль спорной границы между регионами Оромия и Сомали в Эфиопии.

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