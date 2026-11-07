В Кении мужчина в возрасте около 30 лет, которого четыре месяца назад депортировали из Северной Америки, рассматривает предложение работы с чистой месячной зарплатой около 46 тыс. кенийских шиллингов. По его словам, до депортации он прожил в Северной Америке около 10 лет, а после возвращения без ничего живет с родителями, сообщает Nation Kenya.

Резкое изменение доходов

Мужчина рассказал, что за границей зарабатывал почти 1 млн шиллингов в месяц. После возвращения он отказался от нескольких предложений работы из-за низкой оплаты, в том числе с зарплатой около 50 тыс. шиллингов.

Недавно ему предложили работу с чистой зарплатой около 46 тыс. шиллингов ежемесячно. Он отметил, что может согласиться прежде всего потому, что не хочет и дальше разочаровывать родителей. По словам мужчины, его отец недоволен отказами от вакансий. В то же время мужчина планирует накопить деньги, чтобы как можно скорее уехать из Кении.

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Совет консультанта

Консультант по финансовому планированию и инвестициям Доминик Каранья посоветовал принять предложение и в течение следующих 12 месяцев восстанавливать финансы и карьеру. По его мнению, эта работа может стать первым шагом к финансовой независимости.

Каранья предложил распределять доход по схеме 50:30:20: 23 тыс. шиллингов тратить на базовые потребности, 13,8 тыс. — на личные и повседневные расходы, а 9,2 тыс. — откладывать. По такому плану за 12 месяцев можно накопить около 110,4 тыс. шиллингов.

Консультант также посоветовал обновить резюме, подчеркнув опыт работы в Северной Америке, искать более высокооплачиваемые должности в международных компаниях и организациях, а также изучать законные возможности трудоустройства или миграции за границу.

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