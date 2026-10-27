В районе Истли в столице Кении Найроби после обрушения здания на 9-й улице директор государственных обвинений Ренсон Ингонга поручил Управлению уголовных расследований выяснить обстоятельства трагедии. Как сообщает Nation Kenya, следователи должны установить, имели ли место действия или бездействие со стороны должностных лиц городской администрации Найроби, застройщика, подрядчиков или других специалистов.

Ингонга заявил, что в его офис не поступали от городской администрации Найроби материалы проверки относительно возможных нарушений во время строительства. Речь идет о возможной ответственности частного застройщика, специалистов или должностных лиц городских властей.

Споры о разрешениях

Губернатор Найроби Джонсон Сакаджа заявил, что городские власти не выдавали разрешений на строительство, а документы, распространявшиеся в социальных сетях, были поддельными. По его словам, в системе городской администрации зафиксировано изменение назначения участка, однако отсутствует согласование архитектурного проекта или плана строительства.

Сакаджа также сказал, что чиновники округа дважды фиксировали нарушения на объекте и задержали 14 человек. Он обвинил полицию в освобождении задержанных под денежный залог. Представитель Национальной полиции Мучири Ньяга отверг эти претензии, заявив, что контроль за такими сооружениями относится к полномочиям окружной власти, которая может остановить работы.

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Данные регуляторов и застройщика

Национальное управление строительства Кении сообщило, что проект был зарегистрирован 30 июля 2025 года, а застройщиком в документах указана компания 9th Street Plaza Limited. Один из совладельцев компании Мохамед Хатар Али Нур заявил изданию, что здание имело все необходимые разрешения и что на тот момент следователи с ним еще не связывались.

В реестре управления подрядчиком указана Stromax Holdings E.A Limited, а среди специалистов проекта — архитектор Эммануэль Мванги Маину и инженер-конструктор Джозеф Мутури Мугу. Мугу опубликовал в Daily Nation сообщение, в котором дистанцировался от проекта, и заявил, что через адвокатов запросил документацию у строительного управления и городской власти Найроби. В то же время регулятор сообщил, что такого запроса не получал.

Национальное управление по охране окружающей среды ранее требовало от застройщика представить четкие архитектурные чертежи с указанными размерами, чтобы принять обоснованное решение в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Нижние этажи здания, которое все еще строилось, уже были заселены, хотя окончательные проверки и выдача сертификата на заселение должны происходить после завершения работ.

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