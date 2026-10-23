В Кении двое рыбаков — Брайан Минго и Джозеф Оджванг — утонули в ночь на 7 октября во время столкновения на озере Виктория возле пляжа Ндхуру в округе Хома-Бей. Как сообщает Nation Kenya, мужчины патрулировали участок для размножения рыбы, когда их забросали камнями. Тела погибших нашли через два дня после инцидента.

Столкновение произошло между двумя группами рыбаков на фоне обвинений в нарушении местных правил рыболовства. Трагедия усилила опасения жителей региона, где охрана нерестилищ все чаще сопровождается насилием.

Споры вокруг нерестилищ

Рыбаки Ндхуру рассказали, что создали отдельный спокойный участок для размножения рыбы после резкого сокращения ее запасов. Национальный фонд развития избирательных округов Кении передал местной общине патрульное судно для охраны этой зоны.

Рулевой патрульной лодки Джектон Ньямнвада заявил, что во время одного из патрулирований их судно окружили шесть лодок. Из-за неисправности двигателя членам патруля пришлось прыгнуть в воду, чтобы спастись. По его словам, двигатель открутили от лодки, и он упал в озеро.

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Местные рыбаки утверждают, что нарушители ночью заходят в охраняемые зоны, используют запрещенные снасти для вылова молодой рыбы, а во время конфликтов повреждают сети и лодки. В то же время эти утверждения не представлены как подтвержденные выводы властей.

Рост опасности на озере

Комиссар округа Хома-Бей Рональд Мвивави заявил о росте опасности на озере. По его словам, особую обеспокоенность у силовых структур вызывают пляжи Литаре, Когинга и Ндхуру, а рыбаки из этих районов все чаще выходят на воду с самодельным оружием. В округе насчитывается 147 пляжей.

Мвивави также сообщил о столкновении между кенийскими и угандийскими рыбаками в глубоководной части озера, которое произошло в субботу и унесло жизни двух человек. Он призвал рыбаков разрешать споры через государственные учреждения, а руководителей местных подразделений управления пляжами — противодействовать группировкам, которые, по его словам, могут действовать на озере.

В прошлом месяце при загадочных обстоятельствах погиб 31-летний рыбак Эванс Окот. Его отец Джулиус Агер заявил, что на теле сына были ножевые ранения, и предположил, что Окот мог быть убит до того, как его тело оказалось в воде.

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