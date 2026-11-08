В Кении Смарт Дери Мвакалама и Стивен Санга Муе получили по 160 лет лишения свободы за роль в убийстве 191 человека, среди которых были 190 детей, в лесу Шакахола. Мвакалама был заместителем пастора Пола Маккензи и отвечал за логистику, а Муе возглавлял охрану поселения, сообщает Nation Kenya.

Роли в поселении Шакахола

Суд установил, что Мвакалама был вторым по влиянию человеком в Good News International Ministries и в поселении Шакахола. Судья Диана Каведза назвала его одним из основных организаторов и планировщиков преступной деятельности.

По данным суда, он перевозил последователей в Шакахолу, передавал указания Маккензи старейшинам 12 деревень, созданных в лесу, задерживал людей, пытавшихся сбежать, и контролировал захоронения. Суд также пришёл к выводу, что Мвакалама обеспечивал соблюдение обязательного голодания, в том числе участвовал в избиении детей, пытавшихся сбежать, копал могилы и следил за захоронением жертв.

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Охрана и принуждение

Муе, также известный как Стив или Стив ва Мтвапа, отвечал за безопасность в поселении. Как установил суд, он созывал последователей на встречи, участвовал в избиении тех, кто сопротивлялся приказам или пытался покинуть лес, а также препятствовал спасательным операциям. Его также видели на местах захоронений во время погребения жертв.

До присоединения к движению Маккензи Мвакалама работал администратором в отеле, занимался продажей краски и в 1997 году получил сертификат по программированию в колледже Ошвал в Найроби. Муе после школы работал водителем мототакси, позднее прошёл обучение на оператора техники и работал на дорожном проекте Мавуэни—Калолени и на проекте стандартной железной дороги Кении.

Суд признал Маккензи главным ответственным как руководителя Good News International Ministries и поселения Шакахола. Согласно выводам суда, он организовал перемещение последователей в лес, приказывал им голодать до смерти и требовал применять насилие к детям, пытавшимся прекратить голодание или сбежать.

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