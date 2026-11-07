В Кении государственный секретарь по вопросам иммиграции и услуг для граждан Белио Кипсанг заявил о готовности пересмотреть правила выдачи дипломатических паспортов. Это произошло после того, как депутаты Национальной ассамблеи подняли вопрос неравного доступа к документу для должностных лиц конституционных органов, сообщает Nation Kenya.

Претензии депутатов

Комитет Национальной ассамблеи по вопросам администрации и внутренней безопасности обратил внимание, что в перечень лиц, имеющих право на дипломатический паспорт, внесли клерка Национальной ассамблеи, но не клерка Сената. Депутаты также поставили вопрос об исключении из перечня отдельных конституционных комиссий и независимых учреждений.

Член комитета Оку Кауня подчеркнул, что органы, которые Конституция Кении относит к одной категории, должны получать равное отношение. Рассмотрение вопроса инициировали после петиции Комиссии по административной юстиции, или омбудсмена, которая заявила о возможной дискриминации в правилах выдачи дипломатических паспортов.

Кипсанг признал, что невключение клерка Сената могло быть упущением. По его словам, нет оснований предоставлять право на дипломатический паспорт клерку Национальной ассамблеи и не предоставлять его клерку Сената.

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Обновление правил

Действующие правила ввели в 2012 году на основании Закона Кении о гражданстве и иммиграции. Они предусматривают выдачу дипломатических паспортов, в частности, президенту и членам его ближайшей семьи, заместителю президента, членам Кабинета министров, государственным секретарям, спикерам парламента, главному судье, судьям высших судов и ряду других государственных должностных лиц.

Чиновник пояснил, что нормы необходимо обновить с учетом имплементации Конституции 2010 года и создания новых конституционных должностей. Он сообщил, что проект изменений опубликуют, проведут общественное обсуждение, а затем передадут документ в парламент для рассмотрения.

В то же время Кипсанг отметил, что закон позволяет члену Кабинета министров, ответственному за иммиграцию, санкционировать выдачу дипломатического паспорта лицам, которые прямо не названы в установленных категориях, если это сочтут необходимым. Такие паспорта предназначены для поездок, связанных с официальными обязанностями и дипломатическими функциями.

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