В Кении инспектору полиции Джозефу Кипсангу Руто, заместителю начальника полицейского участка Мененгаи в подокруге Ронгаи, предъявили обвинение в сексуальном насилии над 13-летней девочкой. В магистратском суде Накуру он не признал вину. Как сообщает Nation Kenya, обвинения касаются событий в районе Мангу в июне 2022 года.

Обвинения и позиция защиты

Руто также предъявили отдельное обвинение в совершении непристойных действий в отношении несовершеннолетней в те же даты. Его адвокат попросил суд освободить подзащитного под залог на приемлемых условиях.

Защитник заявил, что офицер сотрудничал со следствием с тех пор, как о деле сообщили в 2022 году, имеет известное место жительства и не будет скрываться от суда. По словам адвоката, Руто перенес операцию по замене тазобедренного сустава, а до его выхода на пенсию осталось два года.

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Залог и дальнейшее рассмотрение

Прокуратура не возражала против освобождения под залог. Суд установил залог в размере 100 тысяч кенийских шиллингов с поручительством на аналогичную сумму. Руто также запретили контактировать с лицом, указанным в судебном постановлении, и со свидетелями обвинения на время рассмотрения дела.

Дело передали в суд после рекомендации директора службы публичных обвинений. В письме от 6 октября, приобщенном к материалам суда, директор службы указал, что после изучения материалов расследования имеется достаточно доказательств для поддержания обвинений в отношении Руто. Следующее заседание по делу назначили на 12 ноября.

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