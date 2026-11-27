Суд в Момбасе, Кения, признал лидера христианского культа Пола Маккензи виновным в непредумышленном убийстве 123 его последователей. Суд установил, что в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года он приказывал взрослым членам группы поститься до смерти в лесу Шакахола на побережье страны.

Как сообщает BBC News, Маккензи не признал вину. Один из его адвокатов заявил Reuters, что после назначения наказания защита обжалует приговор.

Другие обвиняемые

По этому же делу суд признал виновными еще 29 человек, в том числе жену Маккензи Роду Мумбуа Мавеу. В то же время 60 обвиняемых были оправданы. Управление директора публичных преследований Кении сообщило о намерении обжаловать оправдательные приговоры.

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По данным ведомства, суд пришел к выводу, что Маккензи систематически убеждал последователей поститься, пока они не умрут. Обвинение утверждало, что он и его сообщники действовали в рамках договоренности умереть от голода, чтобы встретиться с Иисусом. Подсудимые настаивали, что люди постились добровольно.

Предыдущий приговор

Ранее в этом месяце Маккензи приговорили к 200 годам лишения свободы за убийство 191 человека в рамках того же массового случая гибели людей. Все погибшие в том эпизоде, кроме одного человека, были детьми. Свидетели также заявляли, что Маккензи проповедовал греховность образования, медицины и украшений, а тех, кто возражал против его учения, забивали до смерти.

Маккензи арестовали в 2023 году после того, как в лесу Шакахола обнаружили более 400 тел в неглубоких могилах.

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