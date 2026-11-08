В Кении на стадионе Умау в округе Эмбу группа людей прервала политический митинг Объединенной оппозиции. Мероприятие организовали лидер Партии расширения возможностей деволюции Ленни Кивути и представитель Демократической партии Джастин Мутури. По данным Nation Kenya, люди, бросавшие камни, ворвались на стадион, вызвав давку.

Столкновения и травмы

На митинг прибыли жители избирательных округов Мбере-Норт и Мбере-Саут. На протяжении значительной части дня между нападавшими и сторонниками оппозиции продолжались физические столкновения.

Сторонники Объединенной оппозиции оттеснили нападавших и вытеснили их со стадиона. После этого встреча возобновилась. Издание сообщило о нескольких людях с легкими травмами, но не назвало их имен и точного количества.

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Заявления политиков

Кивути и Мутури обвинили в срыве мероприятия своих политических соперников в регионе, которые, по их словам, связаны с властью Kenya Kwanza. Кивути заявил, что сторонники оппозиции не позволят себя запугать, а Мутури сказал, что запугивание не помешает Объединенной оппозиции проводить политические мероприятия в округе.

Старейшины Нгоме призвали политиков объединить жителей Мбере, чтобы те голосовали как единый блок за кандидатов Объединенной оппозиции на различные должности в регионе. Они также поддержали выдвижение Кивути на должность губернатора Эмбу и возможное стремление Мутури занять общенациональную должность, если Объединенная оппозиция победит на всеобщих выборах 2027 года.

Мутури призвал оппозиционные партии уважать друг друга и совместно работать, чтобы победить президента Уильяма Руто. Оба политика заявили, что не являются политическими противниками и стремятся не допустить разделения жителей Мбере по клановому признаку.

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