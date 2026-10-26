В Кении на фоне начала национальных экзаменов и оцениваний зафиксировали разницу в 260 679 учащихся между числом тех, кто сдавал предыдущие общегосударственные тесты, и числом зарегистрированных на следующие этапы. Это поставило вопрос о правительственной политике стопроцентного перехода учащихся между уровнями образования, сообщает Nation Kenya.

Разница в регистрациях

По данным Национального экзаменационного совета Кении (Knec), в 2022 году экзамен Kenya Certificate of Primary Education сдали 1 233 852 учащихся. На нынешний экзамен Kenya Certificate of Secondary Education зарегистрировали 1 048 355 кандидатов — на 185 497, или 15,03%, меньше.

Еще 1 281 210 учащихся сдавали Kenya Primary School Education Assessment в 2023 году. В то же время на нынешнее оценивание Kenya Junior School Education Assessment зарегистрированы 1 206 028 кандидатов. Разница составляет 75 182 учащихся, или 5,87% от предыдущей группы.

Министр образования Джулиус Огмба заявил, что эти расхождения не означают, что все учащиеся, не зарегистрированные на следующие тесты, прекратили обучение. По его словам, часть из них могла перейти на альтернативные образовательные программы, в том числе в международных школах. Среди других факторов он назвал естественное сокращение численности, случаи отчисления, болезни, раннюю беременность и отсрочку обучения. Учащимся, которые временно прервали образование, разрешают вернуться к учебе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Организация оцениваний

Учащиеся шестых и девятых классов начали национальные оценивания 26 октября. Knec сообщила об увеличении числа зарегистрированных во всех трех группах по сравнению с предыдущим годом: на Kenya Primary School Education Assessment зарегистрировали 1 380 463 учащихся, на Kenya Junior School Education Assessment — 1 206 028, а на Kenya Certificate of Secondary Education — 1 048 355. Всего в трех тестированиях участвуют 3 634 846 учащихся.

Для проведения двух оцениваний совет привлек 27 271 наблюдателя для KPSEA и 24 860 — для KJSEA, а также 130 633 экзаменационных наблюдателя и 6 215 водителей. Генеральный директор Knec Дэвид Ндженгере заявил, что в центрах KPSEA и KJSEA не будет вооруженных сотрудников правоохранительных органов, кроме регионов со сложной ситуацией в сфере безопасности. Для экзамена KCSE в каждом центре будут дежурить не менее двух полицейских.

Knec также расширила использование электронных замков на все контейнеры с экзаменационными материалами. Во время сессий кандидатам, руководителям центров, наблюдателям и другому задействованному персоналу запретили иметь мобильные телефоны.

Читай нас в