В районе Ликони города Момбаса в Кении во время нападения на пункт сбора местного сбора погиб сотрудник службы контроля округа Момбаса Омари Мзерера. Нападение произошло около 3:40 в районе Барабара-я-Мчанга, где дежурили двое полицейских и двое сотрудников окружной службы контроля, сообщает Nation Kenya.

Трое правоохранителей ранены

По данным полиции, нападавшие, которых подозревают в причастности к преступной группировке, превосходили правоохранителей числом, хотя те пытались отбить атаку выстрелами в воздух. Полицейские из участка Инука, расположенного примерно в трёх километрах от места происшествия, прибыли после того, как во время патрулирования услышали выстрелы.

Командующая полицией округа Момбаса Стелла Чероно сообщила, что в Coast General Teaching and Referral Hospital проходят лечение трое раненых: полицейский и двое сотрудников окружной службы контроля. По её словам, нападавшие были вооружены примитивным оружием.

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Нападавшие забрали АК-47

Во время столкновения нападавшие завладели автоматом АК-47 с 30 патронами, который был у полицейского. Перед этим правоохранителю нанесли глубокие порезы руки и ранили его в левое бедро.

Омари Мзерера получил огнестрельное ранение в спину, пуля вышла через грудь. Врач констатировал его смерть. Другой сотрудник службы контроля Али Кибуйи Буйи получил глубокие порезы головы и правого бедра, а Бахия Хассан не пострадала.

Раненых сначала доставили в Diani Beach Hospital, а тело погибшего — в морг Coast General Teaching and Referral Hospital. Полиция расследует нападение и пока не установила его мотив. Член окружного исполнительного комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Дэниел Маньяла заявил, что на месте нашли личные вещи дежурных, в том числе телефоны и кошельки.

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