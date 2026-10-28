В Кении пятеро обвиняемых не признали вину по делу об убийстве адвоката Мэтью Кьяло Мбобу. Высокий суд Киберы в Найроби оставил их под стражей до 24 ноября 2026 года, когда должно состояться слушание по вопросу залога.

Обвинения в убийстве

Как сообщает Nation Kenya, Роуз Мбите Мулва, ее дети Крис и Анджела Мулва, а также констебли полиции Джулиус Кипкоеч Черуйот и Кеннеди Кипкебои Борборои отвергли обвинения в убийстве Мбобу.

Мбобу был преподавателем права в Университете Найроби и автором юридических книг. По данным издания, его застрелили 9 сентября 2025 года на Магади-роуд возле Карена в Найроби, когда он находился в собственном автомобиле. Нападение совершил мужчина на мотоцикле.

Прокуратура заявила, что инспектору Кеннету Сангу, которого она назвала ключевым подозреваемым, должны быть предъявлены обвинения вместе с пятью другими фигурантами дела. По словам прокурора Джалсона Макори, Санга задержали 24 октября 2026 года в Элдорете, когда он продавал автомобиль. Прокурор также утверждал, что Санг скрывался после убийств Мбобу и психиатра Виктории Мутисо.

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Рассмотрение вопроса о залоге

Защита просила рассмотреть вопрос о залоге устно, заявив, что обвиняемые находятся под стражей с 29 июля 2026 года. Судья Диана Каведза обязала адвокатов подать формальное письменное ходатайство и пояснения в течение 10 дней.

Во время спора по поводу просьбы прокуратуры представить аффидевит с основаниями для возражений против залога судья призвала адвокатов не вести себя эмоционально и приказала им ненадолго выйти из зала, чтобы успокоиться. Позже суд назначил виртуальное заседание для проверки подачи документов и отчетов для рассмотрения вопроса о залоге на 19 ноября, а слушание по вопросу залога — на 24 ноября. Прокуратура должна подать аффидевит в течение трех дней, а письменные пояснения — в течение семи дней.

Суд также поручил сотрудникам службы пробации в течение трех недель опросить обвиняемых и семьи потерпевших.

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