В Кении пятеро подозреваемых сбежали из полицейского участка — Nation Kenya

В городе Лимуру округа Киамбу в Кении пятеро подозреваемых сбежали из полицейского изолятора в ночь на 4 ноября, за день до запланированного судебного заседания. Правоохранители расследуют обстоятельства побега и проверяют возможную причастность сотрудников участка к этому инциденту, сообщает Nation Kenya.

Версии побега

В первоначальном рапорте дежурные заявили, что пятеро мужчин сбежали в 11 вечера во время перевода во внутреннюю камеру. По их версии, во время потасовки подозреваемые одолели полицейских. Трое правоохранителей, дежуривших той ночью, пожаловались на травмы и боль в различных частях тела.

В то же время источник издания в полиции утверждает, что потасовки не было, а задержанных выпустили из камеры. По этим данным, мужчины выходили через главные ворота участка по одному и садились на ожидавшие их мотоциклы. Собеседник также обратил внимание, что вооруженные дежурные не открыли огонь и не подняли тревогу сразу после побега.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Начальница полиции подокруга Лимуру Мэри Нджоки подтвердила, что трое дежурных пока продолжают работать. По ее словам, их могут отстранить только в том случае, если расследование укажет на их причастность. Нджоки назвала дело сложным и отказалась от дальнейших комментариев.

Подозреваемые и расследование

Все пятеро — Мозес Васва, Саймон Эшивани, Даниэль Ндичу Нджороге, Дедан Кариуки и Эдвард Мурити — были задержаны 14 октября и на следующий день предстали перед судом. Прокуроры просили оставить их под стражей на 21 день для завершения расследования по делу о предполагаемом разбое с применением насилия и групповом изнасиловании.

Расследование осложняет отсутствие камер видеонаблюдения в полицейском участке Лимуру. Издание также отмечает, что один из правоохранителей, дежуривших в ночь побега пятерых мужчин, ранее охранял задержанного Джеффри Отиено в больнице. В октябре тот исчез из палаты, где находился прикованным наручниками к кровати.

Читай нас в