В Кении полиция задержала троих подозреваемых по делу о смерти 14-летнего Элвиса Майны из Кабатини в подокруге Бахати. Мальчик умер 5 ноября 2026 года — через три дня после традиционного обрезания. Правоохранители расследуют дело как убийство, сообщает Nation Kenya.

Расследование смерти школьника

Элвис Майна учился в восьмом классе младшей средней школы Мунгараго. По словам семьи, после процедуры его посетила группа из более чем 20 молодых мужчин — это было частью местной традиции приветствовать мальчиков, прошедших обрезание. Близкие предполагают, что во время этой встречи мальчика могли избить.

Семья передала журналистам выводы вскрытия, согласно которым причиной смерти стали разрыв кишечника, тупая травма живота и значительная потеря крови. Командующий полицией подокруга Накуру-Норт Элиша Обадо заявил, что результаты экспертизы и показания семьи стали основанием для расследования убийства. По его словам, перед смертью мальчик жаловался, что его избили и заставляли есть большие порции еды.

Суд разрешил следователям содержать троих задержанных под стражей 21 день на время дальнейшего расследования.

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Предупреждение для семей

После смерти подростка комиссар Центрального региона Джошуа Нканата поручил подчиненным в округах Ньери, Муранга, Ньяндаруа, Кириньяга и Киамбу усилить внимание к безопасности мальчиков во время восстановления после обрезания. По его словам, декабрь является пиковым месяцем для таких церемоний, а о случаях насилия следует немедленно сообщать полиции.

Советы старейшин кикуйю также призвали родственников не оставлять мальчиков без присмотра и проверять людей, ответственных за уход за ними в период уединения. Патрон Kiama Kia Ma Кунгу Муигаи заявил, что некоторые опасные практики, которые преподносят как традицию, не относятся к культуре агикую и имеют криминальный характер.

Издание также упомянуло случаи 2025 года: смерть мальчика в деревне Керико от травм, которые, согласно данным вскрытия, соответствовали неоднократному избиению, а также травмирование двух братьев в Найваше. По данным Nation Kenya, их якобы избил назначенный опекун.

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