В Джомву в Момбасе, Кения, полиция и сотрудники службы по делам детей освободили школьницу, которую её мать, по данным правоохранителей, заперла дома и не выпустила на второй день Kenya Primary School Education Assessment. Как сообщила полиция, причиной стал индексный номер девочки с цифрами 666, которые женщина считает сатанинскими.

Как сообщает Nation Kenya, 38-летняя женщина была задержана. Её имя не разглашается для защиты детей. Школьницу доставили в начальную школу Kwa Jomvu, где она смогла выполнить работы, на которые опоздала.

Вмешательство полиции

Ученица частной школы не прибыла в экзаменационный центр утром 27 октября. Руководитель центра Бакари Мверепхе связался с семьёй и, по данным издания, выяснил, что мать отказалась выпускать дочь после того, как накануне увидела её номер.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тётя школьницы сообщила о ситуации соответствующим службам. Начальница полиции подокруга Джомву Селина Чирчир заявила, что правоохранители и сотрудники службы по делам детей прибыли к дому примерно в 9:30. Девочка уже была в школьной форме, а администрация центра организовала для неё возможность сдать пропущенные работы.

Возможные обвинения

Женщина заявила Nation Kenya, что руководствовалась религиозными убеждениями и якобы получила от Бога откровение о номере оценивания. По данным источника, ранее она разрешила дочери пройти оценивание в понедельник, но позднее сообщила школе, что не допустит её к следующим тестам.

Чиновники также сообщили, что за месяц до инцидента женщину вызывали в службу по делам детей Джомву из-за сообщений о том, что она якобы не водила детей в школу и не обращалась за медицинской помощью, ссылаясь на религиозные убеждения. По словам полиции, мать должны были оставить под стражей для психиатрической оценки и дальнейшего допроса; возможные обвинения касаются ненадлежащей заботы о ребёнке и препятствования его праву на образование.

Читай нас в