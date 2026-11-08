В кенийском городе Меру полиция применила слезоточивый газ в отеле Three Steers перед специальным общим заседанием Федерации футбола Кении (FKF). Заседание было запланировано на 9:00 7 ноября, однако по состоянию на 10:00 оно еще не началось, сообщает Nation Kenya.

Полиция вывела людей из зала

По данным издания, полицейские, сопровождавшие вице-президента FKF Макдональда Маригу, приказали всем присутствующим покинуть зал. После этого они применили слезоточивый газ, чтобы разогнать делегатов. Правоохранители также выводили гостей из гостиничных номеров.

Делегаты настаивали на проведении заседания и оставались на территории отеля. Утром у ворот собрались молодые люди, а внутри дежурили сотни вооруженных полицейских. Участников мероприятия тщательно проверяли перед допуском на территорию.

После возвращения делегатов в зал полиция снова применила газ и, по данным Nation Kenya, угрожала применить силу. Президент FKF Хусейн Мохаммед вышел на газон возле отеля, но после применения газа он и другие делегаты отошли в безопасное место. По состоянию на 10:00 участники собирались небольшими группами на газоне и в ресторане.

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Конфликт в руководстве FKF

На заседании должны были обсудить решения национального исполнительного комитета FKF от 24 апреля 2026 года, их влияние на работу федерации и действия семи членов комитета из группы во главе с Маригой.

По информации издания, конфликт в руководстве федерации обострился после решения фракции Мариги от 24 апреля об отстранении Хусейна Мохаммеда, исполняющего обязанности генерального секретаря Денниса Гичеру и номинированного члена комитета Абдуллахи Юсуфа. Решение приняли на фоне обвинений в мошенничестве со страховыми выплатами на 42,48 млн кенийских шиллингов, связанном с Чемпионатом африканских наций 2024 года.

Трибунал по спортивным спорам и Высокий суд позднее выдали предписания, приостановившие действие решений фракции Мариги до рассмотрения иска федерации. FIFA также указала, что действия этой группы не соответствовали надлежащей процедуре.

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