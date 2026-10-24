В Кении школы завершили репетиции перед началом в понедельник общенационального оценивания учащихся шестых и девятых классов. Органы образования и службы безопасности усилили меры, чтобы предотвратить нарушения во время тестирования и гарантировать безопасность детей, сообщает Nation Kenya.

Учащиеся шестых классов будут сдавать Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA), а девятых — Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Во время репетиций участникам разъясняли процедуры оценивания, готовили помещения и сотрудников, которые будут наблюдать за тестированием.

Меры безопасности

Комиссар округа Уасин-Гишу Эддисон Ньяле заявил, что группа безопасности округа приняла усиленные меры для проведения оценивания в безопасной обстановке. Он также предупредил посторонних лиц не приближаться к центрам тестирования. Директор образования округа Дэвид Коеч сообщил, что в пятничных репетициях приняли участие все зарегистрированные кандидаты.

В Туркане особое внимание уделяют школам в районах, где существует угроза нападений бандитов. Директор образования округа Генри Лубанга сообщил, что учащихся из небезопасных местностей при необходимости будут доставлять в защищенные центры оценивания. Для этого мобилизовали транспорт и персонал, а контейнеры с материалами для тестирования распределили по территории округа, чтобы избежать задержек.

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В Накуру руководителям 480 центров напомнили о необходимости обеспечить добросовестность оценивания и предотвращать нарушения. По словам комиссара округа Лойфорда Кибаары, в каждом центре будут дежурить не менее двух вооруженных сотрудников.

Поиск учащихся

В школе Korinyang Mixed Boarding and Junior Secondary School в подокруге Ароо администрация вместе с местными чиновниками ищет учащихся, пропускавших занятия из-за добычи золота в Каломвае и других местах возле границы. Директор школы Магаммуд Абдуллаги заявил, что эта деятельность повлияла на количество учащихся во всех классах, больше всего — в старших.

В Муранга комитет по безопасности и разведке поручил полевым работникам составить списки отсутствующих кандидатов и сообщать о чрезвычайных ситуациях, которые могут помешать оцениванию. В округе зарегистрировали 25 334 учащихся для KJSEA в 567 центрах и 24 093 учащихся для KPSEA в 618 центрах. В Меру для KPSEA зарегистрирован 37 301 кандидат, а для KJSEA — 35 670.

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