В округе Киамбу в Кении приостановлено освоение земельного участка в районе Рунда, где служение Repentance and Holiness во главе с Дэвидом Овуором планирует построить девятиэтажную церковь. Член исполнительного комитета округа по земельным вопросам Саломе Вайнайна приостановила любое освоение участка, пока служение не достигнет соглашения с местными жителями, сообщает Nation Kenya.

Возражения жителей

Тринадцать местных учреждений и объединений, представляющих более 100 жителей дороги Квахери, подали совместное официальное возражение против проекта. По их мнению, высотное сооружение может усилить транспортную нагрузку, риски подтоплений, шумовое загрязнение и проблемы с безопасностью.

Жители также заявляют, что девятиэтажное здание нарушит приватность соседей, большинство домов которых имеют не более трёх этажей, и может затенять расположенные рядом дома. Они указывают, что дорога Квахери шириной около девяти метров, по их мнению, не сможет справиться с потоком посетителей церкви.

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Спор о назначении земли

Служение приобрело участок площадью три акра, ранее принадлежавший владельцам кофейной плантации. В марте оно подало заявку на изменение целевого назначения земли с сельскохозяйственного на религиозное учреждение — церковь, офисы и гостевые жилые помещения.

Консалтинговая компания Urban Lines Consultants Ltd, привлечённая служением, заявила властям, что участок расположен в зоне смешанной застройки согласно Стратегическому плану развития подокруга Киамбу на 2020–2030 годы. Противники проекта, напротив, настаивают, что территория предназначена для малоэтажной жилой застройки с отдельно стоящими домами.

В возражении жители также отметили, что представленные чертежи не содержат приемлемого плана отвода дождевых вод. По их мнению, строительство может усугубить подтопления, которые уже происходили в этом районе. Они также требуют оценить систему очистки сточных вод, поскольку утверждают, что участок не подключён к общественной канализационной сети.

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