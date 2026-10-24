В Кении Сенат рассматривает законопроект, согласно которому свидетелям калечащих операций на женских половых органах может грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере 200 тысяч кенийских шиллингов за несообщение о таком случае. Об этом сообщает Nation Kenya.

Изменения предусмотрены законопроектом 2026 года о внесении поправок в Закон о запрете калечащих операций на женских половых органах. Его инициатором выступила назначенная сенатор Кэтрин Мумма. Документ должен внести изменения в закон 2011 года и защитить пострадавших от уголовного преследования.

Защита пострадавших

Действующий закон Кении прямо не защищает жертв этой практики, из-за чего им могут предъявлять обвинения, хотя они сами являются пострадавшими. Предложенные изменения должны сделать законодательство более чувствительным к их потребностям, предотвратить повторную травматизацию во время расследований и судебных процессов, а также отделить исполнителей процедуры от людей, которые ее перенесли.

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В отчете инициативы Trial Watch Фонда Клуни за справедливость, подготовленном совместно с Центром прав человека Американской ассоциации юристов, говорилось, что кенийские власти применяли действующий закон против пострадавших, а не только против исполнителей. Исследование основывалось на мониторинге судебных процессов и анализе 68 дел, связанных с калечащими операциями на женских половых органах.

Данные об обвиняемых

Согласно отчету, более 55% обвиняемых составляли женщины и несовершеннолетние девочки, которые сами перенесли эту процедуру. Доля лиц, проводивших процедуру, составляла 6%, а владельцев помещений, предоставивших их для этого, — 16%.

Исполняющий обязанности генерального директора Совета по противодействию калечащим операциям на женских половых органах Ньерере Кутва поддержал законопроект, назвав его своевременным и необходимым для устранения лазеек, которыми пользуются исполнители. Основатель организации Men End FGM Тони Мвебия также призвал законодателей ужесточить наказания и решить проблему нехватки безопасных убежищ для девочек, перенесших эту процедуру.

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