В Кении жители подокругов Южная Туркана и Ароо в пятницу на несколько часов перекрыли трассу Китале—Лодвар, соединяющую страну с Южным Суданом. Протестующие требовали усилить безопасность, заявляли о возможном жестоком обращении со стороны полиции и называли выборочной операцию по разоружению, которую проводят сотрудники Группы специальных операций (SOG). Об этом сообщает Nation Kenya.

Участники акции установили баррикады из камней, ветвей деревьев и горящих шин в Каинуке, Каконгу, возле перекрестка Капутир, в Калеменгороке и Кекунюке. Они обвинили силовиков в том, что те, по их словам, сосредотачиваются на мирных жителях, а не преследуют вооруженные банды, не возвращают похищенный скот и не защищают общины от нападений.

Требования участников протеста

К демонстрантам присоединились губернатор Турканы Джеремайя Ломорукай, депутат парламента от Южной Турканы Арико Намоит и представительница Турканы Сесилия Нг'итит. Они потребовали немедленно перевести сотрудников SOG и изменить состав межведомственной группы безопасности, развернутой в регионе.

В Каинуке, по данным издания, правоохранители применили слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы разогнать протестующих после присоединения к ним Намоита и местных лидеров. В районе действует межведомственная группа безопасности с участием Сил обороны Кении, специальных полицейских подразделений, подразделения по борьбе с кражами скота, сил быстрого реагирования и Службы дикой природы Кении.

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Заявления о действиях силовиков

Представители организаций гражданского общества также поддержали протесты. Президент Civil Society Network Turkana Элиуд Эмери заявил, что был свидетелем предполагаемого избиения водителя Probox и четырех мотоциклистов. По его словам, организация подала в суд петицию с требованием объяснить ухудшение ситуации с безопасностью в подокруге Ароо.

Губернатор Ломорукай утверждал, что операция по разоружению оставляет жителей уязвимыми для нападений. Он также заявил, что сотрудники SOG больше сосредоточены на требованиях сдать незаконное оружие, чем на поиске похитителей скота. Намоит призвал перевести старших сотрудников полиции в Ароо, в том числе заместителя командира полиции Дональда Сейлора, а также расширить операции по обеспечению безопасности на Каломвае.

Из-за блокирования дороги водители и пассажиры большую часть дня оставались в пробках. Перевозчик коз в Найроби Кеннеди Коеч сообщил, что его остановили в 9:00, а продолжить движение он смог только в 18:00 после встречи губернатора с представителями служб безопасности. Водитель шаттла Lodwar Prestige Гидеон Менджо отметил, что пассажиры между Кекунюком и Калеменгороком испытывали трудности с доступом к еде и воде.

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