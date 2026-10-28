В Кении на слушаниях в Высоком суде в Кибере пастор Ханна Фейт Муками заявила, что телефон студентки Multimedia University of Kenya Сильвии Кемунто Айие нашли в сумке для церковных пожертвований. Как сообщает Nation Kenya, устройство Oppo обнаружили 2 апреля 2025 года во время подсчета пожертвований.

Муками, которая также является администратором церкви Jesus Is Alive Ministries, рассказала суду, что телефон хранили в безопасном месте, пока его не начала разыскивать полиция. Во время перекрестного допроса она подтвердила, что представленный в суде телефон является тем же устройством, найденным среди пожертвований.

Обвинения по делу

Бывшего бойфренда студентки Эрика Мутинду Филипа обвиняют в убийстве Айие 30 марта 2025 года в университете и сбрасывании ее тела в резервуар на крыше университетского здания. Обвиняемый отрицает вину.

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Руководитель службы безопасности университета Сайлас Отьено сообщил, что после заявления об исчезновении студентки сотрудники учреждения вместе с полицией обыскали территорию. Позже охранник предложил проверить резервуары на крыше. Один из них, по словам свидетеля, имел признаки вмешательства, а на его крышке лежал камень. Внутри обнаружили тело студентки.

Свидетельства об отношениях

Подруга и однокурсница Айие Неунуна Мунира Намаси заявила, что отношения погибшей с обвиняемым стали токсичными. По ее словам, студентка рассказывала о ненадлежащем отношении со стороны бойфренда и думала переехать в общежитие за пределами университета, чтобы избегать встреч с ним. Другая бывшая соседка по комнате, Меган Нассерян Кихара, также сказала суду, что Айие характеризовала эти отношения как плохие. Слушания по делу продолжаются.

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