В Кении правительство и профсоюзы работников государственных университетов заключили соглашение на 20 млрд шиллингов, которое должно завершить продолжавшуюся несколько недель забастовку преподавателей. Договоренность охватывает коллективный договор на 2025–2029 годы и предусматривает повышение базовых зарплат и пересмотр ряда надбавок.

Как сообщает Nation Kenya, преподавателям установят минимальную ежемесячную транспортную надбавку в размере 18 тыс. шиллингов. Государственный секретарь по вопросам высшего образования Беатрис Иньянгала заявила, что соглашение позволяет немедленно возобновить преподавание, обучение, исследовательскую работу и другие академические программы.

Финансирование соглашения

Генеральный секретарь Профсоюза академического персонала университетов Константин Васонга сообщил, что 20 млрд шиллингов будут выделены тремя частями: по 6,7 млрд шиллингов в 2026/27 и 2027/28 финансовых годах и 6,6 млрд шиллингов в 2028/29 финансовом году. По его словам, базовые месячные зарплаты будут увеличиваться на 3,5% ежегодно в течение четырех лет начиная с июля 2025 года, а автоматическое ежегодное повышение составит 5%.

Стороны также согласовали гармонизацию и увеличение транспортных, отпускных, проездных и багажных надбавок для большинства академического персонала государственных университетов. Задолженность по зарплатам и надбавкам за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года будет выплачиваться тремя частями.

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Новые диапазоны зарплат

К 2028–2029 годам базовая месячная зарплата работников категории graduate assistants вырастет с 63 647–97 988 шиллингов до 73 038–124 929 шиллингов. Ассистенты преподавателей и тьюторы будут получать 123 788–211 725 шиллингов вместо нынешних 107 872–166 072 шиллингов.

Для преподавателей и научных сотрудников предусмотрено увеличение диапазона базовой зарплаты со 121 928–187 710 шиллингов до 139 917–239 312 шиллингов. Зарплаты старших преподавателей должны вырасти до 177 568–303 707 шиллингов, доцентов — до 221 684–379 160 шиллингов, а профессоров — до 257 772–419 888 шиллингов.

Профсоюзы UASU и KUSU подписали формулу возвращения к работе. Васонга также заявил, что дисциплинарные меры, начатые против работников во время забастовки, будут отменены, а участие в протесте не должно повлиять на продление срочных контрактов.

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