Учителя младших средних школ в Кении заявляют, что после перевода из начальных школ не имеют чётких перспектив карьерного роста. Часть педагогов утверждает, что система не учла их предыдущие повышения и управленческий опыт. Об этом сообщает Nation Kenya.

Учителей переводили в младшие средние школы в 2023 и 2024 годах после введения системы образования, основанной на компетенциях, чтобы преодолеть нехватку преподавателей. При переводе педагогов зачисляли в должностную категорию C2. Для тех, кто уже имел эту категорию после прохождения собеседований или исполнял обязанности старших учителей, это не означало нового повышения.

Ограниченный карьерный рост

Согласно действующей структуре, учителя младших средних школ могут перейти в категорию C3 после трёх лет работы. Следующая категория, C4, связана с административными должностями — в частности, заместителя директора в начальной школе или старшего учителя в старшей школе. В младших средних школах аналогичных должностей нет, поэтому педагоги не понимают, как продвигаться после C3.

Учительница Моника Кимани из Тики заявила, что Комиссия по педагогической службе Кении не учла тех, кто получил повышение ещё до перевода. Учитель Протас Канака, направленный в округ Киамбу, также сказал, что его опыт управления школой в частном секторе не был учтён при переводе.

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Другой учитель, Каранья из Найроби, заявил, что младшие средние школы не имеют чёткой административной структуры. По его словам, учителя отчитываются перед старшим учителем и заместителем директора, которые работают в начальной секции школы, а их вопросы передаются руководителю учреждения.

Спор о профсоюзном представительстве

Ситуация развивается на фоне спора между Союзом учителей посленачального образования Кении Kuppet и Национальным союзом учителей Кении Knut относительно представительства педагогов. Генеральный секретарь Kuppet Акело Мисори заявил, что перевод в младшие средние школы фактически относит учителей к сектору посленачального образования.

В то же время отдельные учителя заявили, что не просили переводить их из Knut в Kuppet, но увидели в расчётных листках профсоюзные отчисления в пользу Kuppet. Генеральный секретарь Knut Коллинз Ойю отверг обвинения в том, что его профсоюз препятствует выбору членов. Он также утверждал, что 9 830 переведённых учителей вернули в Knut по решению суда после того, как они выразили желание остаться в этой организации.

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