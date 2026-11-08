В Кении Национальная комиссия полицейской службы (NPSC) отклонила запрос о годовом продлении контракта старшему помощнику генерального инспектора полиции Гидеону Ньяле Мунге. Он возглавляет Колледж Национальной полицейской службы в Киганджо, округ Ньери, и достиг 60-летнего возраста в августе 2026 года — установленного законом пенсионного возраста для государственных служащих. Об этом сообщает Nation Kenya.

10 августа генеральный инспектор полиции Дуглас Канджа обратился к председателю NPSC Амани Юде Коморе с просьбой продлить контракт Мунги на год. Канджа объяснял это необходимостью обеспечить непрерывность руководства колледжем, где обучали новобранцев, а также сотрудников нового полицейского подразделения для агломерации Найроби.

Отклоненный запрос

Мунга должен был покинуть должность 11 августа. 31 августа Канджа сообщил заместителю генерального инспектора Элиуду Лагату, что запрос на продление контракта не был одобрен, и попросил организовать выплату за дни, отработанные Мунгой после достижения пенсионного возраста.

По информации издания, в августе 2025 года Мунга также просил повысить его пенсионный возраст до 64 лет, однако NPSC не поддержала и это обращение. Чиновник подтвердил, что по-прежнему остается в должности, но отказался подробно комментировать ситуацию с контрактом, назвав ее личным делом.

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Спор о кадровых полномочиях

18 августа NPSC решила сформировать совместную техническую группу из представителей комиссии и Национальной полицейской службы. Она должна была оценить обстоятельства обращения и подготовить рекомендации.

Группа отметила, что Высокий суд ранее передал кадровые функции в полиции в офис генерального инспектора, а Апелляционный суд не приостановил действие этого решения на время рассмотрения жалоб. На этом основании группа пришла к выводу, что комиссия не имела полномочий нанимать, повторно назначать или продлевать контракты полицейских.

В то же время техническая группа указала на пробел в планировании смены руководства колледжа и рекомендовала обеспечить пребывание Мунги в должности до церемонии выпуска. 16 октября Апелляционный суд поддержал решение о сосредоточении кадровых полномочий в полиции в офисе генерального инспектора.

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