В Кении правоохранители изъяли 454 килограмма веществ, которые считают наркотиками, в ходе операции в подокруге Мсамбвени округа Квале. По данным Nation Kenya, стоимость партии оценивают в 3,6 млрд кенийских шиллингов.

Трое задержанных

Директор Управления уголовных расследований Кении Мохамед Амин заявил, что в ходе межведомственной операции были задержаны три человека — двое граждан Танзании и гражданка Уганды. Они находятся под стражей и ожидают суда.

По информации источников издания, изъятые вещества предварительно считают метамфетамином. Их состав еще должен проверить государственный химик.

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Операция с участием Танзании

Операция началась 5 ноября с задержания подозреваемого в Танзании. По данным Управления уголовных расследований Кении, танзанийские правоохранители перехватили его с отдельной партией — 259 кг веществ, которые, вероятно, были метамфетамином и кокаином. Позже мужчину передали кенийским офицерам на пограничном переходе Лунгалунга—Хорохоро.

Следователи сообщили, что задержанный вывел их на предполагаемого сообщника в деревне Ширази. Дальнейшие допросы и розыск привели правоохранителей в деревню Ганджа-Ла-Симба в местности Кинондо, где они обнаружили 454 кг предполагаемых наркотиков и задержали еще одного человека. В ходе операции также изъяли два автомобиля и мотоцикл. Расследование продолжается.

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