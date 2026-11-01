В Кении профсоюзы работников образования, представители частных школ и родительские организации выступили за внесение изменений в семь законопроектов, призванных реформировать систему образования. Документы проходят общественное обсуждение с участием Комитета Национальной ассамблеи по вопросам образования, сообщает Nation Kenya.

Инициативы охватывают управление школами, подготовку учителей, национальное оценивание, учет образовательных квалификаций, а также финансирование и распределение студентов в университеты и учреждения технического и профессионального образования. Среди них — законопроекты о базовом образовании, финансировании и распределении студентов в высшем образовании, Кенийском институте разработки учебных программ, Национальном совете по оценке образования и Комиссии по работе учителей.

Споры о финансировании студентов

Профсоюз академического персонала университетов UASU заявил, что законопроект о финансировании и распределении студентов слишком сосредоточен на финансировании студентов и недостаточно учитывает потребности самих университетов. Организация призвала провести полную оценку финансового и институционального воздействия реформы, в том числе рассчитать расходы на финансирование студентов и текущие потребности государственных университетов.

Документ предусматривает создание Управления финансирования высшего образования TEFA, которое должно объединить функции Совета по кредитам на высшее образование, Университетского фонда и Совета финансирования технического и профессионального образования. UASU также предлагает предоставить представителям профсоюза места в советах TEFA и Службы распределения студентов KUCCPS.

UASU и Профсоюз учителей послесреднего образования KUPPET раскритиковали норму, согласно которой выпускники должны начать возвращать образовательный заем в течение года после завершения обучения. Они предлагают связать начало выплат с трудоустройством или наличием стабильного дохода и предусмотреть льготный период для безработных и неполностью занятых выпускников.

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Предложения учителей и частных школ

Профсоюз преподавателей технического и профессионального образования KUTVET заявил, что финансирование должно учитывать реальную стоимость обучения по разным специальностям. По его мнению, подготовка сварщиков, инженеров-автомобилестроителей, специалистов по мехатронике или электромонтажу требует расходов на оборудование, расходные материалы, средства защиты, практическую подготовку и обновление устаревшей техники.

Национальный союз учителей KNUT возразил против положения законопроекта о Комиссии по работе учителей, которое запрещает учителям заниматься другой оплачиваемой деятельностью во время службы в комиссии. В профсоюзе считают, что комиссия не должна контролировать деятельность педагогов вне установленных рабочих часов.

Ассоциация частных школ Кении просит прямо разрешить регистрацию отдельных младших средних школ, а не только учреждений, интегрированных в начальные школы. Она также добивается, чтобы ученики частных школ могли претендовать на государственные стипендии и помощь в зависимости от их обстоятельств, а не статуса учреждения. Национальная ассоциация родителей призвала усилить законодательные механизмы представительства родителей в консультациях с министерством образования, парламентом, местными властями и школами.

Ожидается, что Комиссия по работе учителей и Совет губернаторов представят окончательные предложения. После завершения обсуждения парламентский комитет должен представить отчет Национальной ассамблее.

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