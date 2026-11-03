В Кении Совет по вопросам медиа (MCK) заявил о росте числа нарушений свободы прессы накануне всеобщих выборов 2027 года. С июля по сентябрь 2026 года организация задокументировала 47 случаев нарушений в отношении журналистов, включая нападения, угрозы, задержания, запугивание и преследование, сообщает Nation Kenya.

За аналогичный период 2025 года MCK зафиксировал 17 таких случаев, а в 2024 году — 24. Из 47 нарушений 34 составили нападения, пять — угрозы, два — задержания и еще два — запугивание. По одному случаю пришлось на похищение, преследование и слежку.

Больше всего случаев в Найроби

Больше всего нарушений зарегистрировали в Найроби — 13. В Хома-Бей зафиксировали восемь случаев, в Меру — семь, в Бунгоме — шесть, в Ньяндаруа — четыре. Среди пострадавших были 36 мужчин и девять женщин; еще в двух случаях пол журналистов отдельно не уточнялся.

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Менеджер MCK по вопросам свободы прессы и адвокации Ребекка Мутисо отметила, что журналисты после нападений часто не получают номера записей в полицейском журнале или медицинские формы P3 в больницах. По ее словам, нехватка доказательств усложняет работу следователей и прокуроров, а пострадавшие не всегда готовы обращаться в суд из-за опасений вмешательства работодателей и потери рекламных доходов.

Нападение во время дополнительных выборов

16 июля 2026 года журналистов, освещавших парламентские дополнительные выборы в округе Ол-Калу в округе Ньяндаруа, избили и ограбили вооруженные мужчины в масках. По данным издания, нападавшие передвигались на внедорожниках и были в гражданской одежде.

Помощник директора Кенийской национальной комиссии по правам человека Лукас Киманти поставил под сомнение эффективность присутствия полиции во время таких инцидентов. Координатор африканской программы Комитета защиты журналистов Мутоки Мумо также предупредила, что во время выборов ситуация с безопасностью журналистов в Восточной Африке становится все более опасной.

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