В Найроби, Кения, полиция арестовала футболистов «Кариобанги Шаркс» Патиллаха Омото и Эрастуса Чесару в связи с делом о нападении на арбитра Джона Сулве во время матча плей-офф за право выступать в высшем дивизионе страны. Как сообщает Nation Kenya, решение привлечь обоих игроков к ответственности принял директор службы государственного обвинения Ренсон Ингонга после инцидента 6 октября в спортивном комплексе «Улинзи».

Инцидент во время плей-офф

Ответный матч между «Кариобанги Шаркс» и «Момбаса Юнайтед» должен был определить, какая из команд будет играть в Премьер-лиге Футбольной федерации Кении, а какая вылетит в Национальную суперлигу. Перед встречей «Момбаса Юнайтед» имела преимущество 2:1 после домашней победы.

В конце второго тайма Сулве назначил пенальти в пользу «Момбаса Юнайтед» после фола в штрафной площади. На тот момент «Шаркс» вели 2:1, а общий счет двухматчевого противостояния был 3:3. Игроки «Кариобанги Шаркс» окружили арбитра, протестуя против решения. На видео инцидента, по данным издания, видно, как некоторые футболисты грубо ведут себя по отношению к судье.

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Позднее болельщики преодолели ограждение и направились к Сулве. Арбитр подвергся нападению, когда пытался покинуть поле с помощью военнослужащих Кенийских сил обороны и стюардов. Матч остановили из-за насилия.

Обвинения и футбольные санкции

Омото и Чесаре должны предъявить обвинения в нападении и создании беспорядков. Представитель полиции Мучири Ньяга заявил, что следствие пришло к выводу: столкновение вышло за пределы спортивного эпизода. По его словам, правоохранители выявили признаки преступного поведения, в частности избиение арбитра и нападения на болельщиков.

Комитет лиг и соревнований Футбольной федерации Кении засчитал «Кариобанги Шаркс» техническое поражение 0:2. «Момбаса Юнайтед» получила повышение в Премьер-лигу, а «Шаркс» вылетели в Национальную суперлигу. Комитет также передал все случаи насилия и ненадлежащего поведения во время матча в дисциплинарный комитет федерации для рассмотрения и возможных санкций.

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