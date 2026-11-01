Национальное управление транспорта и безопасности Кении (NTSA) призвало придать кризису безопасности дорожного движения статус национального бедствия. Как сообщает Nation Kenya, директор NTSA по безопасности дорожного движения Эндрю Киплагат считает, что это позволило бы привлечь экстренное финансирование из государственной казны и скоординировать действия различных органов власти.

Обращение прозвучало после серии смертельных аварий. По данным издания, в ДТП на шоссе Найроби—Момбаса в районе Канга погибли 24 человека, а в аварии с участием нескольких транспортных средств возле Саламы — еще 17. В районе Кориомат на трассе Накуру—Элдорет в столкновении трех транспортных средств погибли шесть человек.

Более 270 опасных участков

NTSA официально определило в стране более 270 аварийно опасных участков дорог. Из них 199 расположены вдоль Северного коридора Момбаса—Малаба, который соединяет главный морской порт Восточной Африки с границей Уганды. Они были нанесены на карту в ходе межведомственной проверки 2017 года с участием дорожных служб, полиции и организаций гражданского общества.

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По оценке управления, в Кении ежегодно происходит около 20 тысяч ДТП, в результате которых погибают более 5 тысяч человек. Статистика Национального бюро статистики Кении свидетельствует, что в 2025 году было зарегистрировано 5 009 смертей на дорогах против 4 748 в 2024 году. По состоянию на 4 октября NTSA зафиксировало 3 995 погибших, среди них 1 490 пешеходов, 1 061 мотоциклист, 662 пассажира и 352 водителя.

Проблемы инфраструктуры

Аудиты опасных участков выявили стертую или отсутствующую разметку и дорожные знаки, отсутствие знаков ограничения скорости, безопасных переходов и полос для немоторизованного транспорта. Специалисты также зафиксировали опасные повороты с ограниченной видимостью, проблемные перекрестки и нехватку надлежащих барьерных ограждений.

Киплагат назвал физическое разделение встречных потоков движения одним из главных решений. Среди других рекомендаций — реконструкция опасных поворотов, установка стальных и бетонных барьеров, строительство пешеходных мостов и многоуровневых развязок, а также создание единой системы оперативных данных о ДТП. Правительство уже установило разделительные барьеры на участке Салга—Сачангван и выполняет работы по расширению отдельных трасс, однако многие определенные опасные зоны до сих пор не модернизированы.

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