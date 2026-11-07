Государственная компания Kenya Shipyards предложила построить в порту Момбасы в Кении сухой док для ремонта судов длиной от 185 до 285 метров. По оценке компании, объект сможет выполнять до 32 ремонтных контрактов в год, сообщает The Rio Times.

План представили 6 ноября Комитету по вопросам обороны, разведки и международных отношений Национальной ассамблеи Кении во время визита депутатов на верфь Kenya Shipyards в Кисуму — портовом городе на озере Виктория. Компания заявила, что суда, работающие в Индийском океане, имеют ограниченный доступ к надлежащим ремонтным мощностям в регионе.

Док для ремонта крупных судов

Предлагаемый объект должен быть сухим доком — бассейном у воды, который герметизируют и осушают, чтобы ремонтные бригады могли работать с корпусом судна вне воды. Проект дока предусматривает обслуживание судов длиной от 185 до 285 метров.

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Kenya Shipyards оценивает свои нынешние возможности в одновременном обслуживании пяти судов. Если док будет построен, он может расширить ремонтные мощности для судоходства в Индийском океане. Стоимость проекта, источники финансирования, график строительства и точное место расположения в порту пока не раскрыты.

Имеющиеся мощности Kenya Shipyards

Компания Kenya Shipyards была основана в 2020 году. Она управляет верфью на военно-морской базе Мтонге в Момбасе, открытой в декабре 2021 года. Там имеется слип — наклонное сооружение для подъема судов из воды, способное принимать суда водоизмещением до 4 тыс. тонн.

Kenya Shipyards также построила 100-метровое судно MV Uhuru II для озера Виктория. Его стоимость составила 2,4 млрд кенийских шиллингов, или около 18,5 млн долларов. Во время визита депутаты также поинтересовались, насколько компания зависит от государственного финансирования.

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