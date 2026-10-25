В Найроби, Кения, задержали члена окружной ассамблеи, представляющего район Иканга/Кьятуне в округе Китуа, Сайруса Кисави Мусьйоку. Его задержали по делу о кражах мобильных телефонов. Полиция заявила, что записи камер наблюдения помогли идентифицировать Мусьйоку в трех зарегистрированных эпизодах краж в августе и сентябре 2026 года, сообщает Nation Kenya.

По данным издания, следователи заявили, что украденные телефоны впоследствии продаются как новые устройства ничего не подозревающим покупателям, в том числе в Эфиопии. Высокопоставленный сотрудник полиции, говоривший на условиях анонимности из-за продолжающегося расследования, сообщил, что Мусьйоку подозревают в причастности к сети, которая, по версии полиции, переправляла украденные вещи из Найроби в Эфиопию. Подробностей чиновник не привел.

После задержания также стало известно о невыполненном ордере по уголовному делу 2024 года. По информации Nation Kenya, Мусьйоку разыскивали за неявку в суд после освобождения под залог. В суде Макадара ему предъявляли обвинение в краже.

Полиция сосредоточилась на сетях сбыта

Представитель Национальной полицейской службы Мучири Ньяга заявил, что правоохранители все больше сосредотачиваются не только на исполнителях уличных преступлений, но и на финансистах и сетях сбыта. Он привел пример задержания в Найроби мужчины с двумя сумками мобильных телефонов, которые, по данным полиции, предназначались для Уганды.

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По словам Ньяги, для украденных телефонов существуют рынки в Уганде и Демократической Республике Конго. Он отметил, что исполнителей краж могут финансировать, определять им районы действия и обеспечивать каналами сбыта.

Масштабы деятельности группировок

В начале октября главный секретарь Министерства внутренних дел и национальной администрации Кении Реймонд Омолло сообщил, что правительство идентифицировало 109 организованных преступных группировок и групп в стране — по сравнению с 89, которые были объявлены незаконными в 2016 году. С 1 января по 31 августа 2026 года полиция задержала и передала в суд 1827 подозреваемых по делам, связанным с хулиганством и организованной преступной деятельностью. Власти сообщили о 729 обвинительных приговорах, еще 716 дел находятся на рассмотрении судов.

В отчете Национального центра исследований преступности за 2025 год зафиксировано 309 банд в 11 округах Кении. Больше всего группировок выявили в Момбасе — 73, далее следуют Найроби с 56 и Килифи с 47. Отдельный отчет Национальной комиссии по вопросам сплоченности и интеграции предупреждал об усилении насилия и преступности во время избирательных циклов и возможном привлечении таких групп к запугиванию политических оппонентов в преддверии всеобщих выборов 2027 года.

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