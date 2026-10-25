В кенийском городе Элдорет 24 октября задержали инспектора полиции Кеннета Кипкембоя Санга, который скрывался от следствия по делам об убийствах адвоката Киало Мбобу и клинического психолога Виктории Мутисо в Найроби. Как сообщает Nation Kenya, операцию провели детективы Управления уголовных расследований Кении на основании оперативной информации.

Задержание в Элдорете

По данным Управления уголовных расследований, правоохранители перехватили Санга на Uganda Road в центральной части Элдорета, округ Уасин-Гишу. Он находился за рулём серебристого Toyota Fielder. Следователи заявили, что офицер якобы пытался продать автомобиль, чтобы получить деньги на ежедневные расходы.

После задержания Санга доставили в полицейский участок Элдорета для оформления. Детективы продолжают проверять обстоятельства обоих убийств и возможную причастность других лиц. Следователи ранее связывали инспектора с предполагаемой координацией нападений, однако его задержание не означает установления вины.

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Два убийства в Найроби

Адвокат, преподаватель университета и бывший председатель Трибунала по спорам между политическими партиями Киало Мбобу был застрелен 9 сентября 2025 года, когда ехал домой по Magadi Road в Найроби. По версии следствия, нападение совершил вооружённый мужчина на мотоцикле.

В сентябре 2026 года полиция задержала констебля Джулиуса Кипкоеча Черуйота, которого подозревают в непосредственном убийстве Мбобу. Следователи также сообщали, что баллистическая экспертиза связала с нападением пистолет Ceska, выданный этому офицеру. Прокуратура Кении одобрила обвинения в убийстве в отношении пяти подозреваемых по делу Мбобу.

Клинический психолог и исследовательница психического здоровья Виктория Мутисо была застрелена 29 июля 2026 года в районе Upper Hill в Найроби, когда находилась в автомобиле. Полиция рассматривает возможную связь между двумя убийствами и длительным имущественным спором между мужем Мутисо, профессором Дэвидом Мусийими Ндетеем, и его бывшей женой Роуз Мбите Мулва. Эту версию следствие должно доказать доказательствами в суде, а все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет установлена судом.

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