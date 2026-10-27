В Кении на трассе Момбаса–Найроби возле Канги в округе Макуэни церковный автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 24 человека, еще десятки получили травмы. Автобус возвращался в Момбасу после похорон епископа Исайи Киганане в деревне Маракуси в округе Какамега, сообщает Nation Kenya.

Обстоятельства аварии

Национальное управление транспорта и безопасности Кении заявило, что водитель автобуса потерял управление транспортным средством при попытке обогнать колонну машин. Обстоятельства ДТП все еще расследуются.

Пострадавший в аварии туроператор Майкл Мосала, получивший травмы головы и грудной клетки, считает, что трагедии можно было избежать, если бы водитель отдохнул после похорон. По его словам, пассажиры сначала договорились ехать в Момбасу следующим утром, однако группа пасторов изменила план и настояла на немедленном возвращении, чтобы успеть на воскресные богослужения.

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Среди погибших были пасторы

Генеральный секретарь Союза пасторов Момбасы Элайджа Вейни сообщил, что среди погибших были четверо пасторов из разных евангельских церквей. Родственники опознали тела погибших в направляющей больнице подокруга Мтито-Андей. После вскрытия тела планируют перевезти в Момбасу по просьбе семей.

Власти округа Макуэни отменили больничные счета, плату за морг и посмертные вскрытия. Заместительница губернатора Люси Мулили призвала центральное правительство модернизировать травматологический центр в Макинду, а губернатор Мутула Килонзо-младший выступил за расширение трассы Момбаса–Найроби.

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