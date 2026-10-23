В Кении полиция нашла мобильный телефон 53-летней Лили Чероно Кимутаи, которая пропала 9 сентября из своего дома в Капламаи, округ Транс-Нзоя. Правоохранители также задержали двух подозреваемых, которые, по словам полиции, помогают расследованию. Об этом сообщает Nation Kenya со ссылкой на командующего полицией округа Рико Нгаре.

Телефон и двое задержанных

Нгаре заявил, что у следователей есть телефон Чероно и они отрабатывают зацепки, чтобы установить ее местонахождение. Они также разыскивают пропавшее огнестрельное оружие ее мужа Майкла Кимутаи — 57-летнего бывшего офицера президентского эскорта в администрации покойного президента Даниэля арапа Мои.

Кимутаи сообщил, что вернулся домой из Найроби, куда ездил на медицинское обследование, и застал дом запертым. По его словам, семье пришлось попасть внутрь силой. Жены дома не было, а ее личные вещи, включая удостоверение личности, банковские карты и документы, остались в одной из комнат. Предварительно следователи не обнаружили явных следов борьбы или насильственного проникновения.

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Объявлено вознаграждение

Муж пропавшей объявил вознаграждение в размере 200 тысяч кенийских шиллингов за достоверную информацию, переданную полиции, которая поможет установить местонахождение Чероно и найти пропавшее огнестрельное оружие. Он рассказал, что 9 сентября примерно в 19:30 получил от жены сообщение о ее намерении на следующий день поехать в Момбасу. После этого ее телефон выключился и оставался недоступным.

Работница фермы сообщила, что на следующее утро Чероно не пришла на ферму, как делала обычно. Семья искала женщину на территории хозяйства и обращалась к родственникам, но безрезультатно. Дело 16 сентября зарегистрировали в полицейском участке Качибора как исчезновение человека и исчезновение огнестрельного оружия.

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