В Кэтрине, Австралия, двум сотрудникам магазина в возрасте 18 и 20 лет предъявили обвинения по делу о предполагаемом нападении и удушении 33-летнего мужчины, которого полиция подозревает в краже товаров. Об этом сообщает ABC News.

Преследование после предполагаемой кражи

По данным полиции Северной территории Австралии, инцидент произошёл в субботу примерно в 10:35 в магазине торгового центра Кэтрина. По версии полиции, 33-летний мужчина якобы взял предметы из зоны возле прилавка и скрылся.

Двое сотрудников догнали его неподалёку от магазина. Полиция утверждает, что после этого они совершили длительное физическое нападение: били мужчину кулаками, пинали и топтали его. По данным правоохранителей, мужчину также якобы душили.

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Мужчина потерял сознание

Полиция заявила, что мужчина потерял сознание в результате нападения. Очевидцы вмешались, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Мужчину доставили в больницу, а позднее выписали.

Обоих сотрудников магазина также доставили в больницу из-за травм рук, которые они, по данным полиции, получили во время предполагаемого нападения. Все трое мужчин были взяты под стражу. 33-летнему мужчине предъявили обвинение в ограблении, а двум сотрудникам — обвинения, связанные с действиями с намерением причинить тяжкий вред и удушением. Полиция призвала свидетелей обратиться к правоохранителям.

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