В Хайфе, Израиль, 50-летнего мужчину тяжело ранили ножом на улице Независимости. Медики службы Маген Давид Адом доставили пострадавшего в медицинский центр Рамбам в тяжелом состоянии, сообщает Jerusalem Post.

Подозреваемого задержали на месте

Полиция Хайфы начала расследование после сообщения о мужчине, пострадавшем в результате насильственного инцидента в городе. Правоохранители, прибывшие на место, собирали доказательства и проводили следственные действия.

Во время этих действий полицейские задержали на месте подозреваемого, которого считают причастным к ранению. Полиция полагает, что инцидент носил криминальный характер. Обстоятельства нападения еще выясняются.

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Другие инциденты

Отдельно в городе Лод полиция начала расследование после еще одного ранения ножом, которое также рассматривают как вероятный криминальный инцидент. По состоянию на вечер пятницы задержаний по этому делу не было.

В Тель-Авиве перед футбольным матчем между «Бней Иегуда» и «Маккаби Ахи Назарет» полиция задержала мужчину в возрасте около 20 лет. Во время проверки у него обнаружили сигнальную ракету и отвертку. Кроме того, правоохранители нашли дополнительные сигнальные ракеты в автобусе, на котором болельщики ехали на стадион.

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