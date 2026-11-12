В Хан-Юнисе на юге сектора Газа, Палестина, девятимесячный Кинан Ахмед Ракик умер от переохлаждения в палатке, где жила его перемещенная семья. О смерти ребенка сообщили его отец и врач, говоривший с агентством AFP на условиях анонимности.

Отец мальчика Ахмед Ракик рассказал AFP, что ночью температура снизилась, а утром он увидел, что кожа его сына посинела. Мужчина доставил ребенка в больницу Насера, однако мальчик уже умер. Представитель Гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль также подтвердил смерть младенца после воздействия сильного холода, сообщает Al Jazeera.

Призыв пропустить гуманитарные товары

Смерть ребенка произошла на фоне призыва коалиции из более чем 50 стран и организаций, возглавляемой Великобританией, Катаром и Иорданией, обеспечить немедленное поступление в Газу критически важных товаров. Речь, в частности, идет о товарах для укрытий, топливе, воде, санитарии и здравоохранении.

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В заявлении коалиции подчеркнули, что многие жители Газы не имеют надлежащего укрытия и рискуют столкнуться с переохлаждением, респираторными инфекциями, болезнями, передающимися через воду, и другими заболеваниями, которых можно избежать. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на критику заявил, что Израиль разрешил доставить в Газу 91 тысячу палаток, а ответственность за страдания населения возложил на ХАМАС.

Последствия ливней и похолодания

Помимо холода, на этой неделе в Газе произошли подтопления после сильных дождей, затронувшие палатки десятков тысяч людей. На следующий день после наводнения пять человек, среди них трое детей, погибли, когда песчаная насыпь была размыта и обрушилась на их палатки.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, по состоянию на 8 ноября от штормов пострадали 26 тысяч домохозяйств. Около 65% населения Газы по-прежнему живет в палатках или других временных укрытиях. Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер предупредил, что наводнения стали лишь началом холодного сезона.

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