В районе St Martins Extension в столице Зимбабве Хараре муниципальные службы снесли дома жителей, которые заявляют, что годами платили за земельные участки и получили документы через процедуры, связанные с городским советом. Как сообщает Al Jazeera, снос начался около 5:00 14 августа, когда на место прибыли бульдозеры и муниципальная полиция.

28-летняя Метро Масунга, мать троих детей, рассказала, что сначала приняла прибытие техники за дорожные работы. По ее словам, она пять лет работала домашней работницей, чтобы накопить на участок. Масунга начала платить за него в 2015 году, получила выделение земли в 2019-м, а в 2020 году жители начали получать официальные документы.

Позиции жителей и городского совета

Жители утверждают, что приобрели участки через связанные с советом механизмы и вложили свои сбережения в строительство. В то же время власти Хараре заявляют, что применяют градостроительные нормы к сооружениям без надлежащих разрешений или возведенным на землях, не предназначенных для жилой застройки.

Согласно документам городского совета, которые видело издание, более 5 тысяч домов могут быть снесены на основании 37 неисполненных решений Высокого суда. Речь идет об объектах, определенных в рамках более широкой программы, а не о количестве уже снесенных домов. Отдельная рабочая группа совета проверила 22 255 участков, чтобы выявить сооружения на запрещенных или несанкционированных территориях.

Представитель муниципалитета Стэнли Гама заявил местным СМИ, что совет сносит только незаконно построенные сооружения, владельцев которых неоднократно предупреждали не продолжать строительство. Директор жилищного департамента Хараре Эдгар Дзехонье также сказал, что жителей предостерегали от застройки этой территории, поскольку она не была надлежащим образом обеспечена инфраструктурой.

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Судебное решение и требования остановить снос

29 октября 2025 года судья Хаппиас Чжоу по делу HCH5444/25 отменил предписания о сносе, выданные конкретно названным заявителям в St Martins Extension. Решение запрещало городскому совету выселять этих заявителей или разрушать их дома без действующего судебного решения, а также запрещало дальнейшую застройку без письменного согласования совета.

Это решение не распространялось автоматически на все объекты района. Одна из пострадавших жительниц, Мемори Ченгета, заявила, что во время операции власти не предоставили судебного решения, отменяющего предыдущий запрет на снос. Городской совет настаивает, что не демонтировал сооружения, защищенные этим решением.

Конституция Зимбабве запрещает выселения или снос жилья без судебного решения, принятого после рассмотрения всех обстоятельств. Национальная политика в сфере поселений также предусматривает подготовку альтернативного жилья перед переселениями и сносами. Пострадавшие жители говорят, что альтернативное жилье им не предлагали.

Депутат парламента от Южного Хараре Траймор Канопула призвал приостановить дальнейшие сносы до проведения аудита и расследования земельных выделений. Министр местного самоуправления и общественных работ Дэниел Гарве заявил, что правительство не проводило сносов и не может вмешиваться в судебные процессы, одновременно признав, что у городского совета есть около 5 тысяч решений о сносе.

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