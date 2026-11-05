В столице Судана Хартуме десятки благотворительных кухонь закрылись или сократили выдачу еды из-за нехватки финансирования. Это осложнило доступ к ежедневному питанию для тысяч внутренне перемещённых лиц, сообщает Asharq Al-Awsat.

Руководитель благотворительной кухни в Омдурмане Аль-Садик Сиддик рассказал, что из-за сокращения пожертвований организаторы были вынуждены уменьшить количество блюд для семей. По его словам, уязвимые жители всё чаще не могут обеспечить даже минимальную потребность в еде, а люди иногда конфликтуют из-за порций фасоли или чечевицы.

Кухни кормили сотни семей

Руководитель кухни в районе Восточного Нила Аббас Махджуб заявил, что до закрытия она обеспечивала едой более 800 семей. Теперь многие жители выживают благодаря одному приёму пищи в день.

Ещё одна кухня в восточной части Аль-Джарифы прекратила работу более восьми месяцев назад. Её руководитель Аль-Бухари Исхак связал закрытие с сокращением грантов от Комнаты экстренного реагирования Восточного Нила, а также с уменьшением пожертвований и взносов гуманитарных организаций, в частности Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ. Ежедневно эта кухня предоставляла питание примерно 400 семьям.

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Семьи теряют доступ к еде

Альтума аль-Джак, которая содержит семью из девяти человек, сказала, что её внуки бросили школу, поскольку она больше не может оплачивать завтраки, транспорт и школьные принадлежности. Её семья зависела от еды, которую раздавали благотворительные кухни, а стремительный рост цен сделал базовые продукты недоступными для многих домохозяйств.

Сальва Абдулла Адам, которая после гибели мужа во время войны одна отвечает за семерых детей, стоит в очередях за простой едой. Она рассказала, что дети возвращаются из школы и едят то, что есть дома, в том числе кукурузную кашу, а благотворительные врачи иногда помогают семье получить лекарства.

26 октября десятки стран, среди которых США и крупные европейские государства, выразили обеспокоенность ухудшением продовольственной безопасности в Судане и призвали стороны конфликта устранить препятствия для доставки гуманитарной помощи. В июне Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности сообщила, что около 5,1 млн человек в Судане страдали от острого голода.

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