В израильском городе Холон полиция задержала мужчину около 40 лет по подозрению в жестоком обращении с собственной собакой. По данным The Jerusalem Post, правоохранители получили сообщение о том, что мужчина несколько раз ударил животное ногой по голове и поднял его в воздух, держа за горло.

Сообщение поступило на экстренную линию

О происшествии полиции сообщили через экстренную линию 100. Сотрудники полицейского участка Холона прибыли на место, начали собирать свидетельские показания и проверять обстоятельства дела. Вскоре они увидели подозреваемого вместе с собакой неподалеку.

Мужчину задержали и доставили в полицейский участок для допроса. Собаку изъяли из-под его опеки и передали муниципальному ветеринару для оказания помощи.

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Позиция полиции

В полиции заявили, что серьезно относятся к насилию над животными и жестокому обращению с ними. Правоохранители сообщили, что будут продолжать принимать меры в отношении подозреваемых и привлекать их к ответственности.

Неделей ранее в Израиле также предъявили обвинения 50-летнему Лиору Сарафу из Кфар-Сабы в тяжком нападении на знакомую женщину и убийстве ее собаки.

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