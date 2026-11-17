В Киеве заявили об ударах по двум мостам через Днепр — France 24
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что войска государства-агрессора Российской Федерации поздно вечером в понедельник нанесли удары по двум мостам через Днепр в украинской столице. По предварительным данным мэра, под ударом оказались Северный и Южный мосты, а также другие объекты критической инфраструктуры.
Перебои с водой и электричеством
В части Киева после атаки возникли перебои с водоснабжением и электроэнергией, сообщил Кличко в Telegram. Как передает France 24, очевидцы Reuters также слышали в столице серию громких взрывов.
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По данным издания, российские силы ранее в этом месяце и в октябре уже осуществляли серию атак на мосты через Днепр. Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что разведка располагала данными о подготовке Россией ударов на вечер понедельника и в течение вторника.
Сообщения из других регионов
Местные власти сообщили, что в результате российского ракетного удара в Черкасской области пострадали три человека. По их данным, российские войска также нанесли удар по Харькову, второму по величине городу Украины. Reuters отметил, что не мог сразу независимо подтвердить эти сообщения.