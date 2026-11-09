В Кирьят-Ате недалеко от Хайфы на севере Израиля спасатели вместе с городским ветеринаром вытащили из грязи корову, которая после нескольких дней сильных дождей застряла по шею. Животное не пострадало.

Вызов на дорогу Ицхака Рабина

Пожарные прибыли на дорогу Ицхака Рабина в воскресенье после сообщения о животном, оказавшемся в беде. Как сообщает Jerusalem Post, на месте они обнаружили корову, увязшую в грязи по шею.

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Спасатели установили, что животное находилось в ловушке уже некоторое время. Они также пришли к выводу, что не смогут самостоятельно справиться с ситуацией, поэтому обратились в муниципалитет.

К операции привлекли ветеринара

Муниципалитет направил на место ветеринара. Вскоре корову вытащили из грязи с помощью тяжелой техники, оснащенной специальными ремнями. По данным Управления пожарной и аварийно-спасательной службы Израиля, после операции животное осталось невредимым.

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