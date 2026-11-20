В китайском Шэньчжэне сотрудники Белого дома забрали мобильные телефоны у журналистов, сопровождавших президента США Дональда Трампа во время его вылета из страны. Представителям президентского пула первоначально сообщили, что устройства изъяли по соображениям безопасности.

Меры кибербезопасности

Как сообщает The Japan Times, во время посадки на президентский самолет сотрудник собрал у журналистов несколько телефонов и положил их в сумку, блокирующую сигналы. Журналистам объяснили, что это была превентивная мера в сфере кибербезопасности из-за возможных попыток шпионажа.

Телефоны вернули репортерам после приземления самолета в Соединенных Штатах — примерно через 15 часов после вылета из Китая. Точные причины применения такой меры не уточнили.

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Визит в Шэньчжэнь

Трамп покинул Шэньчжэнь в четверг после встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации — государства-агрессора — Владимиром Путиным. Переговоры состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Для перелета президент использовал подаренный Катаром роскошный самолет Boeing, который временно выполняет роль президентского борта. Он совершил прямой рейс на военную базу недалеко от Вашингтона, не делая традиционной для перелетов между США и Азией остановки для дозаправки на Аляске.

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